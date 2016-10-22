الجيش يدمر آليات لإرهابيي “النصرة” ويقضي على عدد منهم في ريفي حماة وإدلب

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو قتلى بين إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب أغلبيتهم يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” ودمر لهم 5 آليات في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أن: «سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري نفذا صباح اليوم ضربات مكثفة على تجمعات ومواقع انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في بلدتي صوران واللطامنة ومحيط تل بزام بريف حماة الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن: «الضربات الجوية كبدت التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالإفراد ومن بين القتلى الإرهابي ابراهيم الحاج يوسف إضافة إلى تدمير 4 آليات بعضها مزود برشاشات».

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات ومرابض هاون وعربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات لإرهابيى ما يسمى “تجمع العزة” و “جيش النصر” و “جبهة النصرة” في صوران و تل الناصرية واللطامنة وطيبة الإمام ومورك واللحايا والزلاقيات ومعركبة وكفر زيتا بريف حماة.

وفي ريف إدلب الجنوبي قضى الطيران الحربي السوري خلال طلعات جوية على العديد من الإرهابيين ودمر لهم سيارة من نوع بيك أب تقل عددا منهم شرق مدينة معرة النعمان وفقا للمصدر العسكري.

ودمر سلاح الجو السوري أمس تجمعات وآليات لإرهابيي “جيش الفتح” في منطقتي كفرنبل وخان شيخون وقرية حللوز غرب جسر الشغور بريف إدلب.