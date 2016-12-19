الجيش يدمر آليات لتنظيم “داعش” ويقضي على العديد من إرهابييه في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي.

وقصفت وحدة من الجيشفي حمص بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تحركات ومواقع لتنظيم “داعش” في محيط قرية شريفة شمال غرب مطار التيفور بنحو10 كم.

و أسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات وسقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

و تأكد تدمير مقرات وآليات لتنظيم “داعش” ومقتل العديد من إرهابييه خلال طلعات جوية مكثفة للطيران الحربي على مناطق انتشاره قرب مفرق القريتين وبئر الفواعرة.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس 4 آليات ومدفعين لتنظيم “داعش” شمال سد أبو كلة وشرق مدينة تدمر بالريف الشرقي.