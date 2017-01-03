الجيش يدمر آلية لإرهابيي “النصرة”.. و7 قتلى على الأقل بين صفوفهم

قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة اليوم على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيرى في ريف حمص الشمالي.

حيث قامت وحدة من الجيش بتوجيه ضربات مدفعية مركزة على تجمعات ومحاور التنظيمات الإرهابية في قريتي المحطة وجوالك أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين على الأقل وتدمير سيارة مركب عليها رشاش عيار 23مم.

وكان من بين الإرهابيين القتلى متزعم إحدى المجموعات الإرهابية “محمد قاسم الحاج”

قضى سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية أم شرشوح من بينهم “مصطفى غالب الأحدب” متزعم ما يسمى “سرية الهاون” ودمر مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش.