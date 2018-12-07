الجيش يدمر أوكار للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لمجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة ونقاط الجيش على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من عدة محاور وردت عليها بالأسلحة المناسبة موقعة في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش دمرت مرابض مدافع هاون ومنصات رشاشات للإرهابيين في قريتي لحايا ومعركبة رداً على استهدافهم نقطة عسكرية بالرصاص المتفجر والأسلحة الرشاشة بالريف الشمالي.

ومشطت وحدات منن الجيش مساحات من الأراضي الزراعية في محيط بلدة اللطامنة بعد رصد عناصر الاستطلاع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى /كتائب العزة/ الإرهابية تحاول التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في المنطقة لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

وحقق الجيش إصابات مباشرة في صفوف مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المتزعمة لما يسمى /هيئة تحرير الشام/ الإرهابية كانت تتسلل عبر الأراضي الزراعية جنوب مدينة مورك وردتها على أعقابها.

ووجهت وحدات من الجيش عدة ضربات مركزة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة على مرابض وتحصينات للمجموعات الارهابية في بلدات الأربعين والزكاة وتل الصخر وحصرايا بعد رصد تحركات مجموعات إرهابية على طول هذا المحور.

ونفذت وحدة من الجيش عمليات تمشيط على محور قريتي سكيك والخوين إلى الشرق من مدينة معرة النعمان بعد رصد تحركات مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة كانت تحاول التسلل للاعتداء على النقاط العسكرية في المنطقة.