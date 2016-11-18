الجيش يدمر تجمعات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور

سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش”خلال عمليات نوعية للجيش والقوات المسلحة على أوكارهم في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش نفذت اليوم عمليات مكثفة على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولي في محيط حقل الكونيكو النفطي شرق مدينة دير الزور بنحو 18 كم.

ولفت المراسل إلى أن العمليات “أسفرت عن تدمير آليات متنوعة للتنظيم التكفيري وسقوط عشرات القتلى والمصابين بين إرهابييه ومرتزقته”.

وتنتشر في حقل الكونيكو للنفط والغاز مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” تقوم بسرقة النفط وتهريبه الى خارج الحدود حيث تؤكد مئات التقارير دخولها إلى الأراضي التركية بموجب صفقات ثبت تورط أردوغان شخصيا فيها اضافة إلى عدد من أفراد أسرته وأركان نظامه.

وأسفرت عمليات الجيش ضد تنظيم “داعش” أمس عن سقوط 26 قتيلا على الاقل بين صفوفه في محيط المطار العسكري وحي الصناعة وحقل التيم النفطي.