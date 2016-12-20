الجيش يدمر مقرا لإرهابيي “النصرة” ويوقع قتلى ومصابين بصفوفهم

قضت وحدة من الجيش العربي السوري على 4 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية عين حسين بريف حمص.

وكانت وحدة من الجيش وجهت رمايات بسلاح المدفعية على تحصينات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية عين حسين شمال شرق مدينة حمص أدت إلى تدمير أحد مقراتهم ومقتل 4 إرهابيين على الأقل وإصابة آخرين.

ومن بين الإرهابيين القتلى “محمد سليمان عمار” و “خالد وليد حسنو” و “علي ابراهيم سلو” و “عبدو محمد اسماعيل”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم جبهة النصرة في تير معلة والغنطو ومزارع أبو العز وعز الدين وحوش حجو وفي قرية تل دو الواقعة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.