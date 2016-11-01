الجيش يدمر نفقا بطول 160 مترا لإرهابي “جيش الإسلام” في حرستا بريف دمشق

دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفقا لإرهابيي “جيش الإسلام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي في منطقة حرستا بريف دمشق.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “دمرت نفقا مع عدد من تفرعاته بطول 160 مترا وبعمق 14 مترا تحت الأرض في حرستا بريف دمشق”.

وبين المصدر أن النفق كان “يرتبط عبر عدد من التفرعات بتحصينات كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في الاعتداء على نقاط الجيش في المنطقة”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من الإرهابيين التكفيريين ودمرت أسلحتهم وذخيرتهم وأوكارا كانوا يتحصنون فيها عند تقاطع مغر المير ومزرعة بيت جن ومزارع خان الشيح وشمال شرق دروشا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وينتشر في الغوطة الشرقية ومزارعها إرهابيون تكفيريون مما يسمى “جيش الإسلام” و”لواء الإسلام” و”لواء فجر الأمة” يستهدفون المناطق والأحياء المجاورة الآمنة بالقذائف وكان آخرها في الـ 27 من الشهر الماضي حيث أصيب شخصان بجروح جراء استهداف حي المزة 86 ومحيط كلية الآداب بقذيفتين صاروخيتين.