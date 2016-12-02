الجيش يدمر وكراً للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف حمص

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مركزة على تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في محيط مدينة الرستن نحو 20 كم شمال مدينة حمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن وحدة من الجيش دمرت “وكرا للتنظيمات الإرهابية في رمايات دقيقة على تحصيناتهم في محيط مدينة الرستن ما أدى إلى إيقاع عدد من الإرهابيين المتحصنين فيه قتلى بينهم متزعمو مجموعات إرهابية إضافة إلى إصابة عدد منهم”.

وقضت وحدة من الجيش أمس الأول على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم تحصينات في قرى الطيبة الغربية وتلدهب والسمعليل في منطقة الحولة شمال مدينة حمص.

وينتشر في عددة مناطق بريف حمص الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “جيش التوحيد” و”فيلق حمص” و”أهل السنة والجماعة” و”أجناد حمص” إضافة إلى “حركة أحرار الشام الإسلامية” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.