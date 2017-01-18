الجيش يدمر 10 سيارات لإرهابيي “داعش” على محور المهدوم – دير حافر بريف حلب

أكد مصدر عسكري تدمير 10 سيارات لتنظيم “داعش” الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في منطقة دير حافر شرق مدينة حلب بنحو 52 كم.

وأفاد المصدر في تصريح ل سانا بأن وحدات من حامية الكلية الجوية “تصدت لهجوم مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي على محور المهدوم/ دير حافر وقضت على عشرات الإرهابيين ودمرت لهم 10 سيارات”.

وأحبطت وحدة من الجيش أول أمس هجوم مجموعة إرهابية من “جبهة النصرة” مكونة من 40 ارهابيا حاولت الاعتداء على احدى النقاط العسكرية على اتجاه مزارع الملاح الشمالية وقضت على 12 من أفرادها ودمرت لهم عربات وسيارات كانت بحوزتهم.