الجيش يدمر 8 سيارات ومقر قيادة لإرهابيي “جبهة النصرة” في درعا وريفها

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وآليات لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي في منطقة درعا البلد وبلدة النعيمة بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “تدمير 8 سيارات دفع رباعي ومقر قيادة للإرهابيين ومقتل العديد منهم”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس 3 مقرات قيادة و 7 آليات بينها جرافة لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد وفي بلدة الحراك ومنطقة الرجوم في منطقة اللجاة بالريف الشمالي.