الجيش يرد على خروقات الإرهابيين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

رصد وحدة من الجيش العربي السوري المتمركزة في قرية الجبين شمال مدينة محردة، مجموعة إرهابية تتسلل من محور بلدة حصرايا باتجاه نقاط تمركزها، واستهدفتها بالقذائف موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين.

وعلى محور زلين بالريف الشمالي، حققت وحدة من الجيش إصابات مباشرة في صفوف مجموعة إرهابية كانت تتحرك بين بساتين الزيتون جنوب مدينة اللطامنة، مقتربة من نقاط الجيش في محاولة للاعتداء عليها وإحداث خرق في خطوط الدفاع التي يتخذها الجيش على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في إدلب .

وإلى الشمال الشرقي من بلدة اللطامنة، على الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على أوكار وبؤر مجموعات إرهابية تنتشر في مدينة مورك ومحيطها، ردا على اعتداءاتها المتكررة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المتنوعة وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد.