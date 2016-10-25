ريف السويداء.. الجيش يقضي على إرهابيين حاولوا التسلل باتجاه بلدة اللجاة

نفذت وحدة من الجيش في ريف السويداء بعد الرصد والمتابعة رمايات مركزة على محور تسلل مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” على اتجاه منطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي ما أسفر عن القضاء على كامل أفرادها وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول تجمعا لإرهابيي تنظيم “داعش” وصهريجين كان يستخدمهما التنظيم التكفيري لنقل وتهريب النفط في منطقة البيادر وشرق قرية الرشيدة بريف السويداء الشرقي في حين صادرت وحدة من مجموعات الدفاع الشعبية في الريف ذاته سيارة “بيك اب غريت وول” كانت قادمة من ريف السويداء الغربي ومتجهة إلى التنظيمات الإرهابية في البادية الشرقية وضبطت بداخلها أربعة صواريخ غراد.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى تهريب النفط الذي يسرقه من الآبار السورية عبر المساحات الواسعة في البادية ونقله إلى خارج الحدود بالتنسيق مع سماسرة يرتبطون مع النظام التركي.