الجيش يستعيد السيطرة على تل الزيات ويقترب أكثر من السيطرة النارية على قرية مغر المير بريف دمشق

استعادت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية السيطرة الكاملة على تل الزيات بريف دمشق الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي وسط تقدم يحققه الجيش على المحور ذاته باتجاه تل الظهر الأسود.

وذكر مراسل سانا في ريف دمشق أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية واسعة ضد أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” من جنوب وشرق تلتي الزيات والظهر الاسود أحرزت خلالها تقدما كبيرا عبر السيطرة على تل الزيات في الجهة الشرقية لقرية مغر المير.

ولفت المراسل إلى أن “وحدات الجيش تتابع عملياتها العسكرية على المحور ذاته باتجاه تل الظهر الاسود وسط انهيار في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” وفرارهم نحو مزرعة بيت جن”.

وأشار المراسل إلى أن تقدم الجيش في محور تل الزيات-تل الظهر الأسود سيؤدي إلى السيطرة على سلسلة التلال الممتدة من كفر حور شمالا حتى قرية مغر المير جنوبا وعلى مسافة أكثر من 10 كم وبالتالي تصبح قرية مغر المير ساقطة ناريا من جهات الشمال والشرق والجنوب.

وكانت وحدات الجيش أحكمت السيطرة أمس الأول على التلة البيضة والتل الأحمر وتل المقتول الغربي في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة مزرعة بيت جن بعد القضاء على العديد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.