الجيش يستعيد السيطرة على طريق دير الزور – تدمر.. ويعمل على تأمينه لحركة القوافل

استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على طريق دير الزور تدمر ويعمل في الوقت الحالي على تأمين محيطه، بهدف إعادة تفعيله أمام حركة قوافل المساعدات نحو دير الزور.

وكان الجيش بدأ في ساعات الصباح الأولى عملية عسكرية من محورين لفتح طريق دير الزور تدمر، الأول من الدير باتجاه الشولا والثاني من السخنة باتجاه كباجب ويحاصر داعش ضمن خط ترابط ناري.

وخلال العملية، استعاد السيطرة بشكل كامل على المحطة الثالثة بعد هجوم كبير على نقاط هجوم تنظيم داعش الإرهابي مواصلا التقدم لفتح الطريق باتجاه دير الزور، ودارت المعارك هنانك بعد دخول عناصر التنظيم الإرهابي للمحطة الثالثة.