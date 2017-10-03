الجيش يستعيد نقاطا جديدة.. ويقضي على مايسمى “أمير داعش الحربي” بدير الزور

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من القضاء على أبرز متزعمي “داعش” في الضفة الشرقية لنهر الفرات، وحققت تقدما جديدا في عملياتها ضد التنظيم الإرهابي بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور.

وسيطرت وحدات ممن الجيش على نقاط جديدة على طريق دير الزور- الميادين بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات “داعش”.

وكانت وحدات الجيش بدأت قبل 3 أيام عملية عسكرية في الضفة الجنوبية لنهر الفرات باتجاه مدينة الميادين التي تشكل إلى جانب مدينة البوكمال أحد أبرز معاقل التنظيم الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي.

وفي الضفة الشرقية لنهر الفرات، خاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” على محور خشام وحطلة فوقاني، وأوقعت بينهم العديد من القتلى من بينهم مايسمى “أمير داعش الحربي” الملقب “أبو أسامة تونسي الجنسية”.

كما شارك سلاح الجو بفعالية كبيرة في دعم العمليات البرية للجيش على الأرض، حيث دمر في طلعات مكثفة تحصينات ومقرات للتنظيم في قرى وبلدات الجنينة والحسينية وحطلة وموحسن وسعلو والطيبة والبوليل والصالحية.

كذلك امتدت الطلعات الجوية لتشمل محاور تحرك الإرهابيين التي تم رصدها بوسائل الاستطلاع في أحياء كنامات والحميدية والعرضي وخسارات والشيخ ياسين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفه وتدمير العديد من العربات والتحصينات.