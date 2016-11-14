الجيش يستكمل نجاحاته في خان الشيح بريف دمشق

أكمل الجيش العربي السوري نجاحاته الميدانية في الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق، محققاً مزيداً من السيطرة في المنطقة المحيطة “بخان الشيح”، حيث تمكن من استعادة خربة خان الشيح والمدجنة الشرقية غرب زاكية.

وصرح مصدر عسكري أن قوات الجيش ثبت سيطرته على نقاط جديدة بعد عملية عسكرية مباغته وسريعة، اقتحم خلالها الجنود تحصينات الإرهابيين التابعين لـ”جبهة النصرة” بعد سلسلة ضربات نارية من سلاحي الجو وراجمات الصواريخ والمدفعية التي فتحت بعض الطرق أمام المقتحمين الذين اشتبكوا مع عشرات الإرهابيين وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، كما تم تدمير 4 عربات محملة بوسائط نارية متنوعة ودبابة.

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية حققت أهدافها من خلال تضييق الخناق على الإرهابيين المتواجدين في بلدة خان الشيح وتجميعهم في بقعة جغرافية صغيرة لا تتيح لهم حرية التحرك والمواجهة مما يدفعهم للاستسلام، إضافة إلى توسيع رقعة الأمان حول مساكن الدفاع الجوي التي تقع غربي الديرخبية.