الجيش يسيطر على “تل طوقان” بريف إدلب ويقطع طرق إمداد الإرهابيين في سراقب

تقدمت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في قرية تل طوقان غرب مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت التقارير الميدانية بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية على مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية تل طوقان غرب مطار أبو الضهور بنحو 15 كم.

وبينت التقارير أن العملية انتهت بفرض السيطرة الكاملة على القرية بعد اجتثاث الإرهابيين منها وتطهيرها من العبوات الناسفة والمفخخات المزروعة بكثافة داخل منازل المواطنين وفي الأراضي الزراعية.

وبسيطرة الجيش على قرية تل طوقان الواقعة على الطريق الواصل بين بلدة أبو الضهور ومدينة سراقب يكون الجيش خطا خطوة جديدة نحو تشديد الخناق على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” في مدينة سراقب الاستراتيجية التي حولها تنظيم جبهة النصرة إلى مقر رئيسي لمرتزقته لتخطيط وتنفيذ هجماتهم الإرهابية في المنطقة.

وتابعت التقارير أن وسائط الجيش النارية قطعت طريق تحرك الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان، فيما يتواصل الاقتتال بين المجموعات الإرهابية في ريف إدلب على خلفية تبادل الاتهامات فيما بينها بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بنيران الجيش العربي السوري والقوات الرديفة خلال الأيام الماضية.