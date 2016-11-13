الجيش يسيطر على خربة خان الشيح بريف دمشق.. ويواصل تقدمه

أعلن مصدر عسكري استعادة الجيش و القوات المسلحة السيطرة بشكل كامل على خربة خان الشيح في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش نفذت عمليات مكثفة باستخدام وسائط نارية متعددة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في منطقة خان الشيح أدت إلى “استعادة السيطرة على خربة خان الشيح والمدجنة الشرقية بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم”.

ولفت المصدر إلى أنه بعملية السيطرة “تكون وحدات الجيش أحكمت الطوق على التنظيمات الإرهابية في بلدة خان الشيح” مبينا أن وحدات الهندسة “قامت بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون فيها”.

في السياق ذاته بين مراسل سانا أن وحدات الجيش سيطرت خلال عملياتها على “عدة كتل أبنية من مساكن الدفاع الجوي” في المنطقة.