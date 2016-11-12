الجيش يسيطر على ضاحية الأسد بريف حلب الغربي

أعادت وحدات الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى ضاحية الأسد بريف حلب الغربي بعد تكبيد إرهابيي “جيش الفتح” خسائر بالأفراد والعتاد.

وصرح مصدر ميداني أن وحدات الجيش واصلت تقدمها بريف حلب الغربي “وأعادت صباح اليوم خلال عمليات نوعية الأمن والاستقرار إلى ضاحية الأسد بشكل كامل واستعادت السيطرة على معمل الكرتون ومنطقة المكاتب”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن “إيقاع العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي” مبينا أن وحدات الجيش” تواصل تقدمها وملاحقة فلول الإرهابيين على هذا الاتجاه”.