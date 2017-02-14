الجيش يسيطر على معمل حيان ومحطة جحار بريف تدمر الغربي

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة سيطرت على معمل حيان للغاز خلال عملية عسكرية في ريف حمص الشرقي.

وصرح المصدر وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية عسكرية واسعة سيطرت خلالها على حقل حيان للغاز بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيه.

وأوضح أن عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تعمل حاليا على تفكيك الألغام والعبوات والمفخخات التي زرعها إرهابيو التنظيم داخل معمل حيان للغاز، إذ تعرض المعمل خلال الفترة الماضية لأعمال تخريب وتدمير كبيرة، حيث قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتفجير وحدة التحكم المركزية فيه وإضرام النيران في أجزاء كبيرة منه.

هذا ووسعت وحدات الجيش والوات الرديفة من سيطرتها في الريف الغربي لمدينة تدمر بعد عملية عسكرية انتهت بتحرير محطة جحار الواقعة غرب معمل حيان، كما تتابع وحدات من الجيش عملياتها العسكرية بنجاح شرق معمل حيان وفرضت سيطرتها الكاملة على جميع التلال المحيطة به.

في سياق متصل، دمرت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية دبابة لإرهابيي جبهة النصرة على محور الغنطو-الحلموز في الجهة الجنوبية الشرقية لقرية جبورين في الريف الشمالي لحمص.