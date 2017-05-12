أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على مقلع المشيرفة الجنوبي بريف حمص الشرقى بعد القضاء على اخر تجمعات ارهابيى تنظيم /داعش/ فيه.
وذكر مصدر عسكري: إن// وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت أعمالها القتالية بنجاح في ملاحقة تنظيم /داعش/ الارهابي بريف حمص الشرقي وأحكمت سيطرتها على مقلع المشيرفة الجنوبى وقضت على عدد من ارهابيي التنظيم//.
ولفت المصدر الى أن// وحدات الجيش وخلال عملياتها تمكنت ايضا من احكام السيطرة النارية على الطريق الواصل بين قرى جباب حمد ورسم حميدة وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة الشرقية فى الريف الشرقى لمدينة حمص//.
الجيش يسيطر على مقلع المشيرفة الجنوبي في ريف حمص الشرقي
أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على مقلع المشيرفة الجنوبي بريف حمص الشرقى بعد القضاء على اخر تجمعات ارهابيى تنظيم /داعش/ فيه.