الجيش يسيطر على مناطق جديدة من أحياء حلب الشرقية

تمكنت قوات الجيش العربي السوري من احراز تقدم جديد في مدينة حلب وسيطرت على احياء جديدة في القسم الشرقي من المدينة.

وبحسب مصدر عسكري فإن القوات المسلحة خاضت معارك عنيفة على اثرها بسطت سيطرتها لحي القاطرجي وحي كرم وقتلت العديد من المسلحين.

وتابع المصدر أن القوات تابعت تقدمها وسيطرت على أجزاء كبيرة من حيي طريق الباب والحلوانية في الجهة الشرقية من مدينة حلب بعد تكبيد الارهابيين خسائر كبيرة وفرار العشرات منهم تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.