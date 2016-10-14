الجيش يسيطر على منطقة المقلع شمال حلب

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة تقدما جديدا بإحكامها السيطرة على منطقة المقلع عند الأطراف الشمالية لمدينة حلب.

وذكر المصدر العسكري أن “وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على منطقة المقلع وكسارات العويجة وقوس العويجة بعمق 1 كم وبعرض جبهة 1 كم” بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الارهابية فيها وتدمير تحصيناتها.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة “قامت بتمشيط المنطقة ونزع العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الارهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار آخرين”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش “قضت على أكثر من 42 إرهابيا واصابت 30 آخرين في رمايات نارية على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في أحياء الشيخ سعيد والفردوس والمشروع 1070 شقة”.