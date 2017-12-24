الجيش يسيطر على نقاط جديدة في محيط مزرعة بيت جن بريف دمشق

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري نقاطا جديدة في محيط قرية مزرعة بيت جن وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وبحسب “سانا” أن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على نقاط جديدة قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين ارهابيي التنظيم التكفيري وذلك بالتزامن مع تدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل بصاروخ موجه.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج وطوقت بؤر إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية مغر المير بشكل كامل.