الجيش يسيطر على 6 قرى في ريف إدلب الجنوبي

أعلن مصدر عسكري مساء اليوم السيطرة على 6 قرى وبلدات جديدة في ريف إدلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به فيها.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تابعت عملياتها ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف ادلب الجنوبي واستعادت السيطرة قرى وبلدات غيطل وخربة مراديش وخربة أم رجوم ورسم مشعل البطوشية وغزيلة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات الجيش ثبتت مواقعها العسكرية في هذه القرى بعد تمشيطها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل سقوط العديد منهم قتلى ومصابين وتدمير اسلحتهم وعتادهم.

وفي سياق متصل خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” وما يسمى “الحزب التركستاني” هاجمت النقاط العسكرية على محور تل السلطان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آلية مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار قبل وصولها إلى هدفها.