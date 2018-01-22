الجيش يصفي 1500 عنصرا من “النصرة” الإرهابي في إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الجيش العربي السوري بدأت بتصفية مجموعة “جبهة النصرة” الإرهابي المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب.

بيان الدفاع الروسية ذكر أن قوات الجيش العربي السوري بدأت بتصفية مجموعة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 1500 مسلح، وأن لدى تلك المجموعة دبابات ومركبات المشاة القتالية والمدفعية الميدانية وقذائف الهاون.

وتجدر الإشارة إلى أنه عبر العمليات الهجومية، خلال اليوم الماضي، تقدمت وحدات الجيش حوالي ستة كيلومترات إلى الشمال من مطار أبو ضهور، وتم تحرير 24 قرية من الإرهابيين.