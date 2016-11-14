الجيش يضبط شبكة انفاق في بلدة مرانة بريف دمشق

تمكنت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف دمشق الجنوبي الغربي من الكشف عن شبكة من الأنفاق أنشأتها المجموعات الإرهابية في بلدة المرانة شرق خان الشيح بريف دمشق.

واعلن مصدر عسكري أن “طول شبكة الأنفاق يبلغ 700 متر في المنطقة الممتدة بين المرانة وخان الشيح حيث ينتشر إرهابيون أغلبيتهم من جبهة النصرة”.

ويلجأ الإرهابيون في العديد من مناطق ريف دمشق إلى حفر الخنادق والأنفاق لاستخدامها في التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة هربا من عمليات الرصد الدقيقة وضربات الجيش والقوات المسلحة على أوكار الإرهابيين وتحركاتهم.

ويتخذ تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي من بلدة خان الشيح بعد أن حول معظم منازل المواطنين إلى مقرات ومخازن للاسلحة منطلقا لشن اعتداءاته الإرهابية على أوتستراد السلام الذي يربط ريف دمشق بريف القنيطرة بغية قطعه عبر استهداف السيارات العابرة برصاص القنص وقذائف الهاون.