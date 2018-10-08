الجيش يضيق الخناق على إرهابيي “داعش” في تلول الصفا

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمها في عمق الجروف الصخرية على اتجاه قبر الشيخ حسين في المحور الغربي لمنطقة تلول الصفا آخر معاقل إرهابيي تنظيم “داعش” في عمق بادية السويداء الشرقية.

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الساعات الماضية عملية عسكرية جديدة ضد إرهابيي “داعش” ضمن الجروف الصخرية في بادية السويداء.

وتمكنت من توسيع نطاق سيطرتها في عمق هذه الجروف ذات التكوين الجيولوجي المعقد والشديدة الوعورة والمليئة بالمغاور والكهوف والشقوق الصخرية التي يستغلها فلول إرهابيي “داعش” في الاختباء والتواري والقنص وذلك بعد اشتباكات عنيفة معهم تكبدوا خلالها خسائر فادحة في العتاد والأفراد.

ويجري تقدم وحدات الجيش على مختلف المحاور بشكل مدروس يتوافق مع طبيعة المنطقة وتضاريسها الصعبة تزامناً مع رمايات صاروخية ومدفعية وغارات جوية مركزة على محاور تحرك الإرهابيين وتمركزهم بين الصخور أسفرت عن تدمير نقاط تحصين ومغارات وكهوف بما فيها والقضاء على أعداد منهم بينهم قناصون.

وأسهمت عمليات الجيش المتواصلة في المنطقة في تشديد الطوق على ما تبقى من إرهابيي “داعش” مضيقة الخناق عليهم وسط حالة من الارتباك والانهيارات المتتالية في صفوفهم بعد تدمير خطوط دفاعهم وقطع طرق ومصادر إمدادهم وإفشال محاولات تسللهم وفرارهم خارج المنطقة.

وكانت وحدات الجيش عززت خلال اليومين الماضيين من انتشارها في عمق الجروف الصخرية بمنطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية وأحبطت محاولة تسلل باتجاه إحدى نقاطها وقضت على إرهابيين بينهم قناصون يرتدون أحزمة ناسفة.