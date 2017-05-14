الجيش يعتلي الصدارة بفوزه على الوثبة

تصدر فريق الجيش ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الوثبة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة جمعتهما اليوم على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

ففي الشوط الأول كانت الأفضلية واضحة للجيش الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 25 عبر مؤيد الخولي حيث أعطى هذا الهدف الثقة للاعبي الجيش لأفضلية الوصول إلى مرمى الوثبة بالاعتماد على الكرات الطويلة والاختراق من العمق والأطراف إلا أن كثافة دفاعات الوثبة حالت دون تعزيز النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش بهدف دون رد.

الشوط الثاني شهد كثافة هجومية للاعبي الوثبة فكاد عبد الحكيم اليوسف أن يدرك التعادل في الدقيقة 57 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس مرمى الجيش أحمد مدنية كان لها بالمرصاد فتالق في صدها وتابع الوثبة هجماته في الوقت الذي تراجع فيه الجيش ليعزز دفاعاته للحفاظ على تقدمه وكان له ما أراد لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدف دون رد .

وتبقى على ختام مرحلة الذهاب مباراتان مؤجلتان تجمع الأولى الجزيرة مع المحافظة بعد غد على ملعب الأخير ويلتقي في الثانية الجيش مع المجد على ملعب تشرين الخميس القادم .