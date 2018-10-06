الجيش يعزز انتشاره ويواصل ضرب بقايا “داعش” في تلول الصفا

تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية على بقايا ارهابيي”داعش” في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات الجيش تابعت خلال الساعات الماضية عملياتها على تحركات ومقار وتحصينات الارهابيين ببادية السويداء الشرقية برمايات صاروخية ومدفعية وغارات جوية على تحصيناتهم بين التكوينات الصخرية البازلتية التي يستغلونها للاختباء والقنص أسفرت عن تدميرها وتكبيد الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

وأشار المصدر إلى مواصلة الجيش تعزيز انتشاره وتقدمه في عمق الجروف الصخرية الشديدة الوعورة وتمشيط المغاور والكهوف والجروف في المساحات الجديدة المحررة ومصادرة أسلحة وذخائر خلفها الإرهابيون.