الجيش يعلن حلب آمنة ويطلق المرحلة الجديدة لدحر الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مساء اليوم الخميس 22 كانون الأول 2016 انتصار حلب وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين، بعد خروج آخر من الإرهابيين وعائلتهم مساء اليوم.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن هذا الانتصار يشكل تحولاً استراتيجياً ومنعطفاً هاماً في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى.

وأضاف البيان: “هذا الانتصار يؤكد قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه على حسم المعركة مع التنظيمات الإرهابية ويؤسس لانطلاق مرحلة جديدة لدحر الإرهاب من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية”.