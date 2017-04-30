الجيش يعيد الأمن والاستقرار لعدد من القرى ويسيطر على عدد من التلال والآبار النفطية بريف حمص

أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى 3 قرى والسيطرة على عدة تلال ونقاط استراتيجية وآبار للنفط والغاز في ريف حمص الشرقي بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم “داعش” الارهابي فيها.

وأفاد المصدر بان وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “أعادت خلال عملياتها في ملاحقة تنظيم /داعش/ الإرهابي بريف حمص الشرقي الأمن والاستقرار الى قرى رجم القصر والرجم العالي ورجم درغام والسيطرة على تلال المدراجة والإعلام الغربية والتركس ومحطة اتصالات شاعر ومعمل شاعر وقارة الباك وجبل ثنيات الرز وآبار النفط والغاز/103 /108 /110 /112 ووصلت إلى مسافة قريبة من البئر الأساسي لحقل الشاعر 105”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن “القضاء على أعداد كبيرة من ارهابيي تنظيم /داعش/ وتدمير عشرات الآليات ذات الدفع الرباعي والمزودة برشاشات”.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى سرقة النفط من الآبار السورية المنتشرة في البادية وتهريبه إلى تركيا وإحراق بعضها قبل اندحاره منها.