الجيش يفرض سيطرته على الديرخبية بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة على عدد من المزارع والأبنية في منطقة الديرخبية بريف دمشق بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” فيها.

وقال المصدر إن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية استعادت السيطرة بعد ظهر اليوم على عدد من المزارع والأبنية في منطقة الديرخبية” في غوطة دمشق الغربية.

وأضاف المصدر إن استعادة السيطرة “تحققت بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوفها بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين اسلحتهم وذخيرتهم”.

وذكر المصدر أن وحدات الجيش “قامت على الفور بتمشيط المنطقة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون فيها”.

وبدأت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس عملية عسكرية في الغوطة الغربية بهدف اجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها في منطقتي الديرخبية وخان الشيح.