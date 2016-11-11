الجيش يفرض سيطرته على منيان غرب حلب ويلاحق المسلحين بالنيران البعيدة

سيطر الجيش العربي السوري وحلفاؤه ن بشكل كامل على قرية بنيامين (منيان) غرب حلب بشكل كامل اثر اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة.

وبحسب مصدر عسكري فإن الاشتباكات تدور حاليا عند معمل الكرتون ومناشر منيان وسط قصف مكثف تقوم به وحدات المدفعية تستهدف تحركات المجموعات المسلحة عند اطراف الراشدين ويحققون اصابات مؤكدة ومباشرة.