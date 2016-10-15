الجيش يقضى على إرهابيين كانوا يتحصنون داخل نفق في محيط قلعة حلب

أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العديد من أفراد المجموعات الإرهابية قتلى ومصابين كانوا يتحصنون في أحد الأنفاق في مدينة حلب.

وبين مصدر عسكري أن: «وحدة من الجيش وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات المجموعات الإرهابية اكتشفت نفقا يتحصنون بداخله في محيط قلعة حلب».

وبين المصدر أنه: «تم توجيه ضربات دقيقة ومحكمة أدت إلى مقتل العديد من الإرهابيين داخل النفق وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي».

وتمكنت وحدات من الجيش أمس من استعادة السيطرة على منطقة المقلع والكسارات والمناشر والمدرسة الزراعية والمعامل في مدينة حلب والقضاء على أكثر من 42 إرهابيا.