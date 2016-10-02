الجيش يقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي “جند الأقصى” بريف حماة الشمالي

قضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة على أعداد كبيرة من الإرهابيين اغلبهم مما يسمى /جند الأقصى/ المبايع لتنظيم /داعش/ في ريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيين من تنظيم /جند الأقصى/ في بلدة مورك ما أسفر عن مقتل العديد من إفراد التنظيم بينهم /4/ قياديين وهم “عبد الكريم ابو عبدو المعراتي، ومحمد الخطيب الملقب أبو حذيفة وانس الأحمد المكنى أبو حيدر ومحمد احمد العبد.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش أسفرت عن تدمير /3/ عربات ومقتل /20/ إرهابيا من /جند الأقصى/ في محيط معان وبلدة صوران مبينا أن وحدة من الجيش قضت على /6/ إرهابيين وأصابت /10/ آخرين من جند الأقصى في بلدة طيبة الإمام.

ونفذت وحدات الجيش رمايات نارية مركزة على طرق إمداد ومحاور تحرك إرهابيي “جند الأقصى وجيش النصر وأحرار الشام” في قرية معركبة ومدينة كفرزيتا ومنطقة الازوار ادت إلى مقتل العديد منهم وتدمير آلياتهم من بينها سيارة تنقل ذخيرة.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت إلى محيط جبل الراية بالريف الشمالي ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وسحب جثث بعضهم وفرار من تبقى منهم.