الجيش يقضي على إرهابيين من “النصرة” في ريف حمص الشمالي

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم ضربات مدفعية مكثفة على أماكن انتشار تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أن: «الضربات أسفرت عن إيقاع أفراد مجموعتين إرهابيتين بين قتيل ومصاب وتدمير عتادهم الحربي في مزارع البايكة غرب قرية أم شرشوح وفي قرية الوعرة بمنطقة تلبيسة».

وقضت وحدة من الجيش أمس على إرهابيين في منطقة تلبيسة حيث تنتشر فيها مجموعات تكفيرية من “جبهة النصرة” و “أحرار الشام” و “فيلق حمص” و “كتائب الفاروق”.

إلى ذلك قتل 6 إرهابيين خلال عملية نوعية للجيش العربي السوري على مقر لتنظيم “جبهة النصرة” في قرية عز الدين بأقصى الريف الشمالي لحمص.

وعرف من الإرهابيين القتلى وليد الناصر ومحمد خليف أبو جمال ومحمد بعلباوي وأحمد عزالدين وسعد عزرون وحافظ زغيب.

وتعد قرية عز الدين أحد الممرات الرئيسية للتنظيمات الإرهابية بين ريفي حمص وحماة وتتخذ منها منطلقا للاعتداء وإطلاق القذائف على القرى الآمنة في المنطقة.