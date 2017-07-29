الجيش يقضي على إرهابيين من تنظيم داعش بدير الزور.. ومصادر تؤكد مقتل أعضاء “المكتب الأمني للتنظيم”

كما خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات متقطعة مع مجموعات من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور من الجهتين الجنوبية والغربية.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن الاشتباكات تركزت على محاور محيط منطقة البانوراما والمطار والفوج 137 وأسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم داعش من بينهم “معاوية الفرج” أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن.

ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس نقاطا محصنة لتنظيم داعش وقضى على عدد من ارهابييه فى منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر ومحيط جسر الرقة ومخفر عين أبو جمعة الى الشمال من مدينة دير الزور وفي بادية حقل كونيكو.

إلى ذلك أشارت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي إلى مقتل كامل أعضاء ما يسمى المكتب الأمني لتنظيم “داعش” في قرية الحسينية وهم الإرهابيون “أبو عبد الله التونسي” و “أبو الحارث شقرا” و”أبو المعتصم الديري” حيث وجدت جثثهم ملقاة قرب منتجع الواحة السياحي.

ولفتت المصادر إلى مقتل 3 إرهابيين من تنظيم “داعش” من جنسيات أجنبية عرف منهم “أبو غصن الألباني” أحد متزعمي التسليح في التنظيم بريف دير الزور الشرقي حيث وجدت جثثهم ملقاة على الطريق الدولي مقابل قرية البوليل إضافة إلى مقتل اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” على يد إحدى سيدات قرية الصالحية بالريف الشمالي.

ويعيش إرهابيو تنظيم “داعش” حالة من الاحباط والتخبط والانهيار بعد فرار العديد من متزعميه كان آخرهم مسؤول الإشارة والاتصالات في التنظيم “بديع عيسى الحميدي” وأحد المتزعمين الميدانيين في مدينة موحسن “هشام رمضان” وذلك وفقا للمصادر الأهلية.

وتحدثت المصادر الأهلية عن قيام تنظيم “داعش” بإعدام اثنين من ارهابييه في مدينة موحسن وحرق أحد المدنيين في قرية غريبة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ويشهد ريف دير الزور منذ عدة أسابيع عمليات فرار لعدد من الإرهابيين بينهم قادة وشرعيون في التنظيم التكفيري تحت ضغط تقدم وحدات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة باتجاه محافظة دير الزور.