الجيش يقضي على إرهابيين ويدمر آلياتهم شرق بلدة الحراك بريف درعا

دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة تجمعات وتحرك آليات للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالعدو الاسرائيلي في ريف درعا الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكرى بأن: «وحدة من الجيش قضت على العديد من الإرهابيين التابع أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” ودمرت لهم آليات تقل عددا منهم وأخرى مزودة برشاشات خلال عمليات مركزة نفذتها ضد تجمعاتهم وخطوط إمدادهم شرق بلدة الحراك الواقعة شمال شرق مدينة درعا».

ودمر الطيران الحربي السوري أمس آليات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها شرق بلدتي إبطع وداعل بالريف الشمالي