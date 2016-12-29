الجيش يقضي على متزعمين ويدمر طائرة مسيرة للإرهابيين في درعا البلد

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على متزعمين في “جيش المعتز” الإرهابي ودمرت طائرة مسيرة مفخخة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان الاحتلال الاسرائيلي في درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح ل سانا بأن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم عملية نوعية في مدينة طفس بالريف الشمالي الغربي أسفرت عن “مقتل عدد من متزعمي ما يسمى “جيش المعتز” وتدمير مقر اجتماعهم وعدة آليات بعضها مزود برشاشات”.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش نفذت عملية على تجمع لإرهابيي “جبهة النصرة” شمال غرب جسر الغارية الغربية أسفرت عن “إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وفى منطقة درعا البلد اشار المصدر العسكري إلى أن وحدة من الجيش “أسقطت بعد الرصد والمتابعة طائرة مسيرة مفخخة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة ودمرتها في محيط مبنى البريد دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش “قضت على العديد من أفراد مجموعة إرهابية من بينهم “عطا الله قطيفان وفادي المحيميد وميلاد حمدان “جنوب غرب معمل سجاد صيدا ودمرت سيارة تقل ارهابيين جنوب معمل الحديد” بمنطقة درعا البلد.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول تجمعات ونقاط تحصن الإرهابيين في حاجز الرباعي على طريق السد وساحة الطلايبة وشرق مصرف التسليف الشعبي ومحيط حديقة مخيم النازحين بدرعا البلد والمحطة.