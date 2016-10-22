الجيش يقضي على 15 إرهابيا جنوب حضر ويدمر وكرا لـ”النصرة” في ريف القنيطرة

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الاسرائيلي ودمرت وكرا ودشمة رشاش للإرهابيين في ريف القنيطرة.

وأفاد مراسل “سانا” بأن: «وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتبكت مع مجموعة إرهابية تسللت إلى محيط بعض النقاط العسكرية في محيط كروم الكشة في موقع النقار الغربي جنوب قرية حضر».

وأشار المراسل إلى أن: «الاشتباكات انتهت بمقتل أفراد المجموعة المؤلفة من 15 إرهابيا وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم».

ولفت المراسل إلى أن: «وحدات من الجيش دمرت بصاروخين موجهين وكرا يتحصن فيه إرهابيون من “جبهة النصرة” بين قريتي أبو شطة والحرية ودشمة رشاش متوسط على أطراف قرية الحميدية بالريف الشمالي الشرقي».

وينتشر في ريف القنيطرة إلى جانب تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تنظيما “حركة أحرار الشام” الإرهابية الممولة من آل سعود و”ألوية الفرقان” وغيرهما من التنظيمات التي تعمل بتنسيق مباشر مع العدو الاسرائيلي.