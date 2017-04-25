الجيش يقضي على 21 ارهابيا في محيط منطقة المقابر والمعامل بديرالزور

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في ديرالزور على 21 ارهابيا من تنظيم “داعش” الارهابي في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحيط الفوج 137 بديرالزور.

واعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة وجهت رمايات نارية مركزة ضد تحركات وتجمعات ارهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحيط الفوج 137 بديرالزور ما اسفر عن القضاء على 21 ارهابيا واصابة اخرين اضافة الى تدمير عربة مزودة برشاش ثقيل.