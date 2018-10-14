الجيش يكبد إرهابيي “داعش” خسائر فادحة ويحرر مساحات ونقاطا جديدة في بادية السويداء

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة اقتحام المزيد من الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية وسيطرت على مساحات ونقاط جديدة ضمنها مضيقة الخناق على إرهابيي “داعش” المتحصنين فيها.

وخاضت وحدات الجيش مدعومة بالقوات الرديفة خلال تقدمها على اتجاه قبر الشيخ حسين على الجانب الغربي من تلول الصفا اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” المتحصنين بين الصخور، مستغلين تكويناتها البازلتية المعقدة المليئة بالمغاور والكهوف والتشققات للاختباء والقنص واردت اعدادا منهم قتلى ومصابين بينهم قناصون وسط حالات من الانهيارات والفرار في صفوفهم نحو عمق المنطقة.

وترافقت عمليات التقدم على الأرض برمايات مدفعية وجوية مركزة على محاور تحركات وتمركز الارهابيين في عمق المنطقة أسفرت عن القضاء على أعداد منهم وتدمير دشم وأوكار لهم وأسلحة وذخائر بحوزتهم.

وأسهمت عمليات الجيش المتواصلة في المنطقة وتطهيره مساحات واسعة ضمن الجروف الصخرية شديدة الوعورة في تشديد الطوق على الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم بشكل أكبر بعد قطع طرق إمدادهم وإفشال محاولات تسللهم لكسر الطوق والفرار من المنطقة.

وعززت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة انتشارها في عمق الجروف الصخرية على تخوم تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية مع قصفها محاور تحرك وتمركز إرهابيي التنظيم التكفيري بين الصخور التي يتخذونها مخابئ وتحصينات طبيعية للتواري والقنص عبر رمايات مدفعية وجوية مركزة أسفرت عن تدمير نقاط تحصين وأوكار وأسلحة وذخائر لهم مع القضاء على أعداد منهم.