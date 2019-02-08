الجيش يكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ردا على اعتداءاتهم على المناطق الآمنة في ريفي إدلب وحماة

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على مواقع وتحصينات المجموعات الارهابية ردا على خروقاتها واعتداءاتها على المناطق الآمنة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

ووجهت وحدات من الجيش صباح اليوم ضربات صاروخية على مواقع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في أطراف بلدة تلمنس ردا على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد بريف إدلب الجنوبي.

وأسفرت ضربات الجيش عن مقتل عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي ريف حماة الشمالي نفذت وحدات الجيش ضربات مركزة بسلاح المدفعية على أوكار المجموعات الارهابية في تلة الصياد على الحدود الإدارية مع حماة ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عدد من الأوكار داخل مغاور وكهوف في التل.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في بلدة اللطامنة وكفرزيتا والصياد وحصرايا اعتدت بالقذائف على بعض المناطق الآمنة وحاولت التسلل باتجاه مناطق أخرى بريف حماة الشمالي.