الجيش يكسر حصار الإرهاب عن ادارة المركبات بحرستا.. وعملية تأمين المحيط مستمرة

اكد مصدر ميداني للبعث ميديا أن وحدات الجيش تمكنت من كسر الحصار الذي فرضته المجموعات الإرهابية على ادارة المركبات في حرستا بريف دمشق

وجاء ذلك بعد عمليات ومعارك شرسة خاضتها وحدات الجيش في المنطقة ضد الإرهابيين.

وأضاف المصدر للبعث ميديا: إن العملية مستمرة وأن سلاح المدفعية استهدف مركز انتشار الإرهابيين في محيط المنطقة.

ونفذت العملية وحدات الجيش المكلفة بحماية القطاع الشرقي من العاصمة بمؤازرة من وحدات اقتحام من الفرقتين الرابعة والتاسعة.

وقامت وحدات الجيش بإخلاء الجرحى وادخال الذخيرة والمؤن الى داخل الادارة.