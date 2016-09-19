الجيش يلتقي فريق القوة الجوية العراقي غدا في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

يلتقي فريق الجيش مع القوة الجوية العراقي عند الساعة السابعة من مساء غد في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ملعب نادي الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الجيش المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وطلب مدرب الجيش أحمد الشعار من لاعبيه اللعب بروح قتالية وحماس كبير طوال المباراة حتى صافرة النهاية وعدم تكرار ما حدث في مباراة الذهاب عندما تراجعوا إلى الدفاع ليتلقوا هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

وأضاف الشعار.. ان مباراة الإياب ستكون أهم وأصعب وأقوى من مباراة الذهاب لأنها مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين فالجميع في سورية يترقب تحقيق نتيجة وتأهل فريق الجيش إلى الدور نصف النهائي للمسابقة.

من جانبه قال مدرب القوة الجوية باسم قاسم.. ان فريقه سيرفع شعار الفوز أمام فريق الجيش الذي يمتك العديد من الخيارات الفنية سواء على صعيد اللاعبين الأساسيين أو البدلاء مضيفا.. نحن نحترم الفريق المنافس لأنه يضم لاعبين على مستوى فني عال جدا ومع ذلك سنسعى للخروج بنتيجة إيجابية.