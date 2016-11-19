الجيش ينفذ كمينا محكما في منطقة براق بريف درعا ويقضي على 12 إرهابيا

قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة فى كمين محكم على 12 إرهابيا وأصابت آخرين أثناء محاولتهم التسلل من اللجاة باتجاه البادية شرقا في منطقة براق بريف درعا الشمالي الشرقي.

وقد فجرت وحدة من الجيش في كمين محكم عبوة ناسفة بمجموعة إرهابية كانت تتحرك من قرية ساكرة في منطقة براق بريف درعا الشمالي الشرقي باتجاه البادية الشرقية.

وأسفر الكمين عن مقتل 12 إرهابيا وإصابة آخرين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وتتخذ التنظيمات الإرهابية التكفيرية من منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء والتي تتميز بطبيعتها الصخرية شديدة الوعورة وتنتشر فيها المغارات والكهوف أوكارا لها ومنطلقا لتهريب المرتزقة والأسلحة إلى البادية الشرقية والشمالية الشرقية في محافظة السويداء.