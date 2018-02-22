الجيش يهزم الاتحاد ويتقدم عليه بفارق المواجهات المباشرة

في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة حقق الجيش فوزا صعبا على ضيفه الاتحاد وبهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت في ملعب تشرين بدمشق.

سجل هدفي الجيش ورد السلامة وحسن العويد في الدقيقتين25و72 فيما سجل هدف الاتحاد ملهم ببولي في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع الجيش رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني متساويا مع الاتحاد بنفس النقاط ومتقدما عليه بفارق المواجهات المباشرة.

وتختتم هذه الجولة يوم غد باقامة أربع مباريات حيث يلتقي في ديربي حمص الكرامة والوثبة في الملعب البلدي بحمص وتشرين مع المحافظة على ملعب الأخير بدمشق والمجد مع الطليعة على ملعب تشرين بدمشق والحرفيين مع الشرطة على ملعب رعاية الشباب فى حلب.

وكانت الجولة قد افتتحت الأسبوع قبل الماضي بفوز حطين على الجهاد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.