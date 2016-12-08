الجيش يواصل إجلاء المدنيين من أحياء حلب المحاصرة

تتواصل عمليات إخلاء الأهالي من الأحياء التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية شرق حلب، تزامناً مع التقدم السريع الذي تحققه وحدات الجيش العربي السوري في استعادة السيطرة على ما تبقى من هذه الأحياء وإعادة الأمن والاستقرار إليها، حيث يتم تأمين ممرات آمنة لهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة التي وفرتها المحافظة لهم في حيي جبرين ومساكن هنانو.

وعبر الأهالي الذين خرجوا من الأحياء المحاصرة عن فرحهم بالوصول إلى المناطق الآمنة ولحسن استقبال الجهات المختصة التي أمنت لهم كل الوسائل اللازمة.

وخرج خلال الأيام القليلة الماضية آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية الذين كان الإرهابيون يتخذونهم دروعاً بشرية حيث قامت الجهات المعنية بالمحافظة بتأمين مختلف المواد والاحتياجات الأساسية لهم.