الجيش يواصل تقدمه في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الاسود وذلك في اطار العمليات العسكرية الرامية الى اجتثاث الارهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق.

وواصلت وحدات الجيش العربي السوري بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين الأساسية في المنطقة.

وكبدت وحدات الجيش المجموعات الارهابية على هذه المحاور خسائر في الافراد ودمرت اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

كما تابعت وحدات الاقتحام معتمدة على عمليات محكمة تنفيذ خططها الميدانية باستهداف محاور تحرك المجموعات الارهابية بالتنسيق مع سلاحي الطيران والمدفعية محدثة شللا في خطوط إمدادها.

وتستمر عمليات الجيش العسكرية حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وتأمين الاحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية.

وتمكنت وحدات الجيش البرية خلال الايام الماضية من كسر دفاعات التنظيمات الارهابية وقطع العديد من خطوط امدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.